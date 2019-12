Die Währungs- und Aktienmärkte freuen sich über positive Signale im Handelsstreit. Besonders groß ist die Freude in Japan. Experten sagen dem Nikkei eine Jahresend-Rally voraus.

Boris Johnson feierte noch den Wahlsieg seiner Tories in London. Da bejubelten die Anleger in Asien erste Nachrichten über eine mögliche Einigung im Handelskrieg zwischen den USA und China. Schon nach den ersten Schlagzeilen über einen möglichen Deal schoss der US-Dollar über die asiatische Nacht deutlich in die Höhe.

Die Aktienkurse in Asien legten dann am Freitagmorgen auf breiter Front reflexartig zu. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei fasste die gute Laune des Markts prägnant in einer Überschrift zusammen: "Die Aktienkurse steigen, der Yen fällt, der Markt hat wieder Risikoappetit.".

Japans Aktienkurse stiegen am stärksten. Der Nikkei-225-Index sprang bis zur Mittagspause um 2,4 Prozent auf 23.994,59 Punkte in die Höhe, der breiter gewichtete Topix-Index der Tokioter Börse um 1,7 Prozent auf 1.741,28 Punkte. Südkoreas Kospi-Index kletterte immer noch um 1,3 Prozent auf 2.165,55 Punkte.

Auch in China schlugen die Kursbarometer nach oben aus. Der Shanghai Composite Index lag am Vormittag ein Prozent höher als am Vortag, Hongkongs Hangseng-Index gar um fast zwei ...

