Facebook, WhatsApp, Instagram und der Facebook Messenger sind in ihrer derzeitigen Form vom Münchner Landgericht verboten worden, da sie gegen Blackberry-Patente verstoßen. Was das für Nutzer bedeutet.Facebook, Instagram und WhatsApp sind in Deutschland verbotenDas Urteil des Landgerichts München bedeutet das Ende für Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram in ihrer derzeitigen Form in Deutschland. Einige Funktionen verstoßen gegen das Patent-Recht in Deutschland, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...