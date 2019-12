'Fuldaer Zeitung' zu Nord Stream 2/US-Sanktionen

Die Begründung der USA, dass man Europa vor Schaden bewahren wolle, klingt ehrenhaft. Doch dass es sich um einen Wolf handelt, der sich den Schafspelz umgelegt hat, ist offenkundig: Trump und mit ihm die Demokraten und Republikaner in seltener Einigkeit, sehen Amerikas Felle auf dem Gasmarkt davonschwimmen. Das durch teures Fracking gewonnene Flüssiggas soll gewinnbringend in Europa verkauft werden - da ist eine von einem russischen Staatskonzern gebaute Pipeline ein unfreundliches Hindernis. Amerika first! Als Reaktion auf die beschlossenen US-Sanktionen wäre eine konzertierte Antwort aus Europa angebracht. Doch stattdessen faucht - um im Bild der Tierwelt zu bleiben - ein Chiwawa namens Heiko Maas den Wolf an, was dieser kaum wahrnehmen wird./yyzz/DP/zb

AXC0054 2019-12-13/05:35