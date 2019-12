=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt 07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg *** 08:00 DE/Großhandelspreise November *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland *** 09:15 EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, ab 12:00 Sitzung im EU-27-Format ohne Großbritannien, Brüssel 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Bundesverband der Steuerberater, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin *** 13:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesverkehrsminister Scheuer, Pressestatements zum Masterplan "Ladeinfrastruktur", Berlin 14:30 DE/Daimler AG, PG mit China-Vorstand Troska, Stuttgart *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 17:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Borough of Manhattan Community College, New York 18:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Konferenz "Financial integration and inclusive development: A view from the Mediterranean Countries", Madrid *** - GB/Ergebnis und Reaktionen zu den Neuwahlen in Großbritannien (Schließung der Wahllokale Donnerstag um 23:00 Uhr) - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (DBRS), Serbien (S&P), Slowenien (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

