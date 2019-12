Deutsche Industrie REIT-AG akquiriert Gewerbepark am Münchener Flughafen DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG akquiriert Gewerbepark am Münchener Flughafen 13.12.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG akquiriert Gewerbepark am Münchener Flughafen Rostock, 13. Dezember 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) akquiriert einen Gewerbepark in Oberding im Landkreis Erding (Bayern). Die im oberbayrischen Landkreis Erding liegende Gemeinde Oberding wird insbesondere durch ihre unmittelbare Nähe zum Münchener Flughafen und den in dessen Einzugsbereich angesiedelten Unternehmen geprägt. Der akquirierte Gewerbepark grenzt direkt an den Flughafen und bietet auf seinen ca. 49.500 m² Nutzfläche moderne Büro-, Lager- und Parkflächen für aktuell ca. 30 Mieter in einem prosperierenden Gewerbegebiet. Die direkte Anbindung an den Flughafen und die daraus folgend überregionale Verkehrsinfrastruktur wird in den kommenden Jahren zusätzlich durch einen aktuell im Bau befindlichen S-Bahnanschluss in direkter Umgebung positiv ergänzt. Der jährliche Bruttoertrag von ca. TEUR 2.294 ermittelt sich aus einer Jahresnettokaltmiete von ca. TEUR 3.345 zzgl. einer Investitionsmiete von ca. TEUR 444 p.a. und abzüglich. ca. TEUR 1.495 jährlichen Erbbauzinsen. Die Liegenschaft weist aktuell einen Leerstand von ca. 23,6% auf und bietet somit weitere Mietsteigerungspotentiale. Die gewichtete Mietvertragslaufzeit (WALT) beträgt aktuell ca. 2,3 Jahre. Der Kaufpreis i. H. v. TEUR 21.200 ergibt, bezogen auf den aktuell erzielten Bruttoertrag, eine Bruttoanfangsrendite von ca. 10,8%. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de/ Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 13.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1 WKN: A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 935385 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 935385 13.12.2019 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 DE000A2YNQU1 AXC0086 2019-12-13/07:00