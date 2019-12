Wie angekündigt werden die Amerikaner den Briten umfangreiche Handelsvergünstigungen anbieten, nebst Finanzhilfen etc.. Das stärkt Johnson seine Position in den Verhandlungen mit der EU in nicht unbeträchtlicher Größe. Zusätzlich steht das ehemalige Common Wealth hinter den Briten. Zusammengenommen steht eine Wirtschaftsleistung dieser Gruppe gegenüber der EU im Volumen von mindestens 3:1 (je nach Zurechnung). Frau von der Leyen wird gut zu tun haben.



