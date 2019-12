Im Herzen des Chiemgaus zwischen Kampenwand und Chiemsee begrüßt das Golf Resort Achental seine Gäste nur 45 Autominuten von München und eine halbe Stunde von Salzburg entfernt in einem atemberaubenden Alpenpanorama.Umgeben von herrlicher Natur kann man in dem Vier-Sterne-Hotel in stilvollem Ambiente den Alltag hinter sich lassen. Naturstoffe und warme Farbtöne dominieren das Innendesign des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...