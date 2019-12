Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel nach einer Gewinnwarnung des Konsumgüterkonzerns von 92 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die reduzierten Geschäftsziele für 2020 habe sie ihre Gewinnprognose (EPS) für das kommende Jahr um 10 Prozent verringert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 03:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 04:00 / GMT

ISIN DE0006048432

AXC0097 2019-12-13/07:29