FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.162 EURS6TJ XFRA LU0399027613 FLOSS.V ST.-BD OPPOR.R 1.200 EURS6TC XFRA LU0323577923 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.DEF.R 1.500 EURS6TB XFRA LU0323578657 FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R 1.600 EURS6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.305 EURXFRA DE000HLB5H51 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/17 0.001 %DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.090 EUR3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.292 EUREMF XFRA US8801911012 TEMPLETON EM.MKT FD DL-01 0.679 EURTU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.606 EURS9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.108 EURR2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.269 EURPPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.413 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.683 EUR6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.002 EURUG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.707 EUR6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.548 EURSJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.135 EURMT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.269 EURK6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.072 EURJBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.090 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.008 EURAHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.225 EURHAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.337 EURAF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 2.830 EURFC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.359 EURA35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.629 EURFG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.808 EUREP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.090 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.045 EUREAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.593 EURWDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.790 EURDA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.045 EURDGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.909 EURCP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.503 EUR