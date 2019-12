Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) überraschte gestern mit einer Kapitalerhöhung, die gehebelte 500 Mio. EUR für neue Projekte liefert - und die Pipeline schien wirklich voll... Heute Morgen um 06:35 Uhr wurde der erste Erwerb gemeldet - windpark in Dänemark zu attraktiven Konditionen: Encavis akquiriert ein Portfolio aus acht bereits in Betrieb befindlichen Windparks mit insgesamt 81 MW Kapazität in Dänemark. Die jährliche Stromproduktion von rund 214.000 Megawattstunden entspricht der Stromversorgung von mehr als 50.000 Haushalten. Die Stromvermarktung erfolgt innerhalb des dänischen Vergütungssystems ...

