Der US-Biotech-Sektor hat einen Lauf. Seit Anfang Oktober liegt der Nasdaq Biotechnology Index in der Spitze knapp 26 Prozent im Plus. Mehrere starke Vorstellungen auf Konferenzen und die hohen Übernahmeaktivitäten versetzen den Sektor in Ekstase. Doch damit nicht genug: Die US-Gesundheitsbehörde FDA sorgt mit einer Kehrtwende bei Sarepta für Furore.DER AKTIONÄR hat die Sarepta-Aktie vor einigen Monaten als Favorit für das zweite Halbjahr 2019 vorgestellt. Nach einem fulminanten Start zur Jahresmitte ...

