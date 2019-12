Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nachdem Donald Trump sich gestern Nachmittag per Twitter positiv in Sachen Handelsstreit äußerte, ging es für den DAX deutlich nach oben. Er näherte sich der 13.300 Punkte-Marke. Die Euphorie liess aber schnell wieder nach. Am Ende schloss der DAX mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 13.221 Zählern. Marktidee: Microsoft. Bei Microsoft laufen die Geschäfte glänzend. Jetzt hat der Konzern auch noch eine neue Spielekonsole mit dem Namen "Xbox Series X" angekündigt. Die Aktie von Microsoft befindet sich in allen Zeitebenen in einem Aufwärtstrend. Gestern brach das Papier auf ein neues Rekordhoch aus. Die nächsten Ziele stehen bereits fest.