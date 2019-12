13.12.2019 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat wohl gerade die eigene Jahresendralley, in den letzten zwei Tagen Aufträge aus der Türkei und Chile: Und folgerichtig müssen die Turbinen ja auch irgendwo produziert werden, während man in der Türkei lokal produziert, gibt es natürlich noch weitere Produktionsorte: Die Nordex Group produziert die Turbinen der Delta4000-Serie ab sofort auch in ihrem Werk La Vall d'Uixó in Spanien. Neben der deutschen Produktionsstätte in Rostock, ist dies das zweite Werk in Europa, in dem Turbinen der Nordex-Plattform hergestellt werden. Am 12. Dezember hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...