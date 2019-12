13.12.2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) nutzt die Mittelzuflüsse aus der Kapitalerhöhung - zweiter Schlag: Bei einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 21.200 ergibt, bezogen auf den aktuell erzielten Bruttoertrag, eine Bruttoanfangsrendite von ca. 10,8%. Passt genau in das Anlageraster, wie auch auf dem Deutschen Eigenkapitalforum überzeugend dargestellt wurde. Deutsche Industrie Reit wächst kontinuierlich: DIE Analyse vom 04.12.2019 hier. Gewerbepark in Oberding im Landkreis Erding (Bayern) Der akquirierte Gewerbepark grenzt direkt an den Flughafen und bietet auf seinen ca. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...