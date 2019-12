FRANKFURT (Dow Jones)--Der Essenslieferdienst Delivery Hero übernimmt die Mehrheit an dem südkoreanischen Konkurrenten Woowa Brothers Corp. für bis zu rund 1,7 Milliarden Euro in bar und bis zu ca. 1,9 Milliarden Euro in eigenen Aktien. Die beiden Unternehmen gaben zudem die Gründung eines Joint Ventures mit Sitz in Singapur bekannt, in die Delivery Hero alle erworbenen Woowa-Anteile einbringen wird. Die Transaktion bewertet Woowa auf bargeldloser und schuldenfreier Basis und vor bestimmten Anpassungen mit 4,0 Milliarden US-Dollar.

Ca. 82 Prozent der Woowa-Anteile übernimmt Delivery Hero gegen Barzahlung und Aktien von bestehenden Aktionären, darunter die Finanzinvestoren Hillhouse Capital Group, Altos Ventures, Goldman Sachs, Sequoia Capital und Staatsfonds GIC aus Singapur. Weitere Anteilsinhaber, die ca. 6 Prozent an Woowa halten, können der Transaktion zu den gleichen Bedingungen beitreten, teilte der MDAX-Konzern mit.

Von den nach der Transaktion noch bei Mitgliedern des Managements verbleibenden Anteilen von etwa 12 Prozent kann Delivery Hero nach Vollzug der Transaktion bis zu etwa 1 Prozent gegen Barzahlen erwerben. Die restlichen Anteile kann das Unternehmen im Laufe von zwei bis vier Jahren gegen Lieferung von neuen Aktien der Delivery Hero kaufen.

December 13, 2019

