Trotz neuer Rekorde an den US-Aktienbörsen hielt sich der Krisenschutz Gold relativ wacker.Als wichtige Stütze erwies sich die seit Längerem zu beobachtende Dollarschwäche. Aktuell bewegt sich der Dollarindex, der die US-Devise mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, in der Nähe seines Fünfmonatstiefs. Der kräftige Anstieg der zehnjährigen US-Renditen auf über 1,9 Prozent löste bislang keinen nennenswerten Verkaufsdruck aus. Am Nachmittag steht mit den US-Einzelhandelsumsätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...