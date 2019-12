Die Chefin der britischen Liberaldemokraten, Jo Swinson, hat in einer für ihre Partei enttäuschenden Wahlnacht ihr Mandat verloren und ist zurückgetreten. Das Amt der 39-jährigen übernehmen zunächst ihr Stellvertreter Ed Davey und Parteipräsidentin Sal Brinton, wie die Partei am Freitag mitteilte. Neue Wahlen für den Parteivorsitz fänden im kommenden Jahr statt. Swinson hatte ihren Sitz in Dunbartonshire East in Schottland an die Kandidatin der Schottische Nationalpartei SNP verloren.

Die Liberaldemokraten wollten die Wahl mit dem Versprechen gewinnen, den britischen Austritt aus Großbritannien abzublasen. Noch vor wenigen Monaten hatte sie das Ziel ausgegeben, Premierministerin zu werden. Stattdessen gewann Premierminister Boris Johnson eine absolute Mehrheit mit großem Vorsprung vor den anderen Parteien.

Die Liberaldemokraten hatten nach Auszählung fast aller Sitze bis Freitagmorgen einen ihrer zwölf bisherigen Sitze im Unterhaus verloren. "Die Liberaldemokraten standen für Offenheit, Konzilianz und Hoffnung", teilte Swinson in einer Erklärung mit. "Dies ist eindeutig ein Rückschlag für unsere Werte."/cmy/DP/stw

