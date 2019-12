MTU Aero Engines auf Rekordjagd

Beflügelt wird MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) durch zahlreiche positive Analysteneinschätzungen. So sprach beispielsweise die Bank of America in der vergangenen Woche einen neue Kaufempfehlung aus und erhöhte das Kursziel auf 295 Euro.

Vorher hatten bereits die DZ Bank und die Privatbank Hauck & Aufhäuser ihre Kursziele auf 248 respektive 246 Euro angehoben. Ein wesentlicher Grund für die immer positiveren Einschätzungen dürfte die jüngste Prognose des Konzerns sein. MTU Aero Engines geht davon aus, dass der operative Gewinn im nächsten Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich zunehmen dürfte.

