Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach enttäuschenden Quartalszahlen des Konkurrenten Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. SAP habe sich in den vergangenen Jahren mit seiner S4/Hana-Lösung etwas von Oracle abgekoppelt und so seien die Rückschlüsse auf die Walldorfer nur begrenzt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schwäche von Oracle im Wirtschaftsraum Europa, Nahost und Afrika sei aber ein Hinweis auf ein schwierigeres Konjunkturumfeld./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 08:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007164600

AXC0127 2019-12-13/09:01