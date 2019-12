"Norwegen will keine Dieselfähren mehr an den Küsten mit ihren ökologisch sensiblen Gebieten wie den Fjorden", so PowerCell-Chef Per Wassén im Frühjahr 2019 gegenüber DER AKTIONÄR. Und das skandinavische Land scheint Nägel mit Köpfen zu machen: Im Rahmen eines Förderprogramms soll in Zukunft die Wasserstoffversorgung von Fähren und Kreuzfahrtschiffen im bekannten Geirangerfjord sichergestellt werden. Mit dabei: HYON, das Joint Venture aus PowerCell, Nel und Hexagon Composites.

