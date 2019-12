Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am letzten Handelstag der Woche deutet sich ein Kursfeuerwerk an. Der DAX war vorbörslich zeitweise mehr als 200 Punkte im Plus. Zum einen gibt es Klarheit in Großbritannien. Zum anderen deutet sich eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Henkel, Delivery Hero und Microsoft. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.