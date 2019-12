München (ots) -- Party nonstop ins neue Jahrzehnt - live vom Brandenburger Torund außerdem in St. Anton und dem Berliner "Matrix"- Musikalische Acts: Mickie Krause, Mia Julia, Die Atzen u.v.m.- Ausstrahlung: 31. Dezember 2019, 20:15 Uhr, "Warm-up" bereits ab18:15 Uhr bei RTLZWEI Party nonstop ins neue Jahrzehnt: Mit den Stars von "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" heißt es beim Silvester Hit-Countdown live vom Brandenburger Tor "Welcome 2020". Musikalischen Support für die längste Party des Jahres liefern unter anderem Mickie Krause, Mia Julia, Die Atzen. Neben Live-Schalten zu Moderatorin Steffi Brungs ans Brandenburger Tor gibt es Partystimmung pur im Berliner "Matrix" und im verschneiten St. Anton.Partymarathon bei RTLZWEI: Zum Start ins neue Jahrzehnt läuten die Stars von "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" die längste und lauteste Feier des Jahres ein. Bereits zum "Warm-up" ab 18:15 Uhr gibt es einen Rückblick auf die besten Acts und Auftritte der vergangenen Jahre. Mit dabei: Lena, Scooter, Mr. President und viele mehr.Zur Primetime startet der Hit-Countdown live vom Brandenburger Tor in Berlin mit Steffi Brungs. Unterstütz wird die RTLZWEI-Moderatorin von "Paula" und "Rick" aus "Berlin - Tag & Nacht", die auch um Punkt Mitternacht den Start ins neue Jahr live in die Wohnzimmer bringen. Währenddessen gibt es regelmäßige Schalten nach St. Anton, wo unter anderem "Kevin" und "Bo" von "Köln 50667" die Schlagerparty des Jahres im Schneetreiben feiern. Außerdem sind die Zuschauer dabei, wenn es im legendären Berliner Club "Matrix" an diesem Silvester heißt: Happy New Year!Das Format wird von der Soullution MMP GmbH produziert."Silvester Hit-Countdown - Welcome 2020": Am Dienstag, 31. Dezember 2019, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 0konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4467840