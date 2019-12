Wirecard -0.17% AVAP (MXDBG51): Technical short term buy (13.12. 11:30) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard Delivery Hero 19.66% TBasti (BB1912): Konsolidierung in der Food Delivery Branche geht weiter Delivery Hero hat heute angekündigt Woowa, Südkoreas größte Food Delivery Plattform, für 3,6 Mrd. € oder 0,6x vom Bruttowarenwert (GMV) zu übernehmen. Zum Vergleich, das Deutschlandgeschäft wurde Anfang des Jahres an Takeaway.com verkauft, hier lag der relative Preis mit mehr als dem Doppelten vom GMV circa dreimal so hoch. Beide Deals zeigen die Fähigkeit der Manager Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Zudem arbeitet Woowa bereits profitabel und wuchs umsatzseitig mit über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...