Das zweite Licht brannte und eine neue Börsenwoche tand bevor - Jahresendralley oder Saure Gurken- , bevor der Handel am Montag startete gab es jedoch einiges am Wochenende: AMS meldete am Freitag Abend, 06.12.2019, das Erreichen der 55%-Schwelle und der Kurs der Osram-Aktie explodierte förmlich an den Handelsplätzen, die noch geöffnet hatten: Stuttgart und Tradegate schlossen zweistellige Prozentbereiche im Plus bei über 43,00 EUR - wieso fragten wir uns. Für 2020 identifizierten wir DREI SUPERCHANCEN, also Deutsche Small Caps, die vor entscheidenden Weichenstellungen im nächsten Jahr stehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...