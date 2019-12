Nach dem deutlichen Kursgewinn gestern (+3,7%) gestern, präsentiert sich die Wirecard-Aktie heute wieder etwas leichter. Dabei ging es für das Papier des Zahlungsspezialisten am 11. Dezember 2019 auf ein neues 6-Monats-Tief bei 103,95 Euro - der Wochenverlust beträgt rund 10%. In den vergangenen 6 Monaten müssen Wirecard-Aktionäre sogar einen Kursverlust in Höhe von 30% verbuchen,...

