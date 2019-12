Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wahlen in Großbritannien, Phase-1-Deal zwischen den USA und China, EZB, Fed - auch an den Devisenmärkten gehen die großen Themen dieser Woche nicht spurlos vorbei. Jürgen Meyer von JM-Market Research setzt voll und ganz auf den Euro. Der Devisenexperte geht davon aus, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar vor einer Jahresendrallye steht und dass auch 2020 für die Gemeinschaftswährung ein freundliches Jahr werden sollte. Das Pfund sieht Meyer aktuell ebenfalls im Vorteil. Nach dem Wahlsieg von Boris Johnson sei die Unsicherheit, wann und ob der Brexit kommen könnte, vorbei. Wie sich Anleger aktuell am besten aufstellen, erfahren Sie im folgenden Video.