BERLIN (Dow Jones)--Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz sind mit den klaren Mehrheitsverhältnissen im britischen Unterhaus die Wahrscheinlichkeiten für einen ungeregelten Brexit deutlich gesunken.

"Jenseits der Frage, wie man das Ergebnis politisch bewerten will, ist jetzt klar, dass es zu einem verhandelten und geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union kommen kann", sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einem Treffen mit seinen Länderkollegen in Berlin. "Ich hoffe, dass das ein gutes Signal für wirtschaftliche Entwicklung...ist."

Auch hoffe er, dass die klaren Mehrheitsverhältnisse dabei helfen werden, im nächsten Jahr die Vereinbarungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU zu verhandeln.

Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien haben die Tories von Premierminister Boris Johnson eine absolute Mehrheit gewonnen. Johnson will die Insel am 31. Januar aus der EU führen. Bis Ende 2020 gilt danach eine Übergangsphase, in der das Vereinigte Königreich trotz EU-Ausritt noch im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. In dieser Phase wollen London und Brüssel ein Freihandelsabkommen aushandeln. Bislang wurde noch nie in so kurzer Zeit eine solche Vereinbarung mit der EU geschlossen.

December 13, 2019

