sino AG | High End Brokerage: sino Beteiligungen GmbH wird 125.000 Aktien an der tick Trading Software AG zu 21,00 Euro pro Aktie verkaufen DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung sino AG | High End Brokerage: sino Beteiligungen GmbH wird 125.000 Aktien an der tick Trading Software AG zu 21,00 Euro pro Aktie verkaufen 13.12.2019 / 14:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 13.12.2019 Die sino Beteiligungen GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der sino AG, verkauft außerbörslich 125.000 Aktien der tick Trading Software AG zu einem Preis von 21,00 EUR je Aktie und erlöst damit insgesamt rund 2,6 Millionen EUR. Es liegen Kauforders über 125.000 tick-TS Aktien zu 21,00 Euro pro Aktie vor, die technische Abwicklung des Verkaufs wird voraussichtlich bis Dienstag kommender Woche erfolgen. Durch diesen Verkauf wird die sino Beteiligungen GmbH einen Gewinn nach Steuern und Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen EUR erzielen. Die dadurch entstehende Liquidität dient im Wesentlichen zur Stärkung der Kapitalbasis. Nach der Veräußerung wird die sino Beteiligungen GmbH mit rund 12,7% bzw. insgesamt 127.860 Aktien an der tick Trading Software AG beteiligt bleiben. Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220 13.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 935813 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 935813 13.12.2019 CET/CEST ISIN DE0005765507 AXC0243 2019-12-13/14:37