Mainz (ots) - An die Redaktionen Lokales, Funk/TVDie fünfte Jahreszeit im SWR FernsehenNärrische Wochen im Südwesten starten am 14. Januar 2020 / Wiedersehen mit "Schätzchen" aus dem Archiv, Übertragung von Saalfastnacht und UmzügenKaum sind die letzten Weihnachtskugeln verpackt und letzte Lebkuchen aufgegessen, machen die Fastnachter*innen die Konfetti-Kanonen klar und bringen sich für die Kampagne 2020 in Stellung: Bis zum 1. März bringt das SWR Fernsehen ausgewählte Highlights wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf und die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel in seinen "Närrischen Wochen im Südwesten". Das Erste überträgt traditionell den Mainzer Rosenmontagszug.Schätzchen aus dem Archiv und Aktuelles aus der BüttEin Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter*innen gibt es in zwei kleinen Reihen: Für das "Meenzer Konfetti" (ab 14.1., 22:30 Uhr) holt das SWR Fernsehen die beliebtesten Büttenreden aus dem Archiv. Den Auftakt von vier Folgen bilden Nachwuchs-Talent Johannes Bersch als "Moguntia", der 2019 zum ersten Mal bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" dabei war, sowie Frank Golischewski als "Schlageranalytiker" aus der "Sitzung der Mombacher Bohnebeitel" 2018. Die Reihe "Unsere Fasnachts-Stars" wagt mit beliebten närrischen Protagonistinnen und Protagonisten den Blick hinter die Kulissen: Das Damen-Duo Dui do on de Sell setzt dazu den Auftakt (14.1., 23 Uhr)Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...Bad Cannstatt, Überlingen und Villingen lauten die ersten Stationen (ab 19.1.) der SWR-Kameras bei den Narrentreffen in Baden-Württemberg. Die ersten Bilder der Saalfastnacht kommen bei "Schwaben weißblau - hurra und helau" (9.2., 20:15 Uhr) aber aus dem bayrischen Memmingen, bevor die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" (11.2., 20:15 Uhr) als erste der großen Sitzungen im Sendegebiet ins Programm kommt. Die weitere Tour des SWR Fernsehens durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Donzdorf über Mainz-Mombach mit den Bohnebeiteln bis nach Stockach, Saarbrücken und Frankenthal.... und wieder zurückDamit sind die Närrinnen und Narren auch schon mitten in der heißen Phase der tollen Tage. Jetzt geht es erneut auf die Straße. So ist das SWR Fernsehen dabei, wenn sich die närrischen Lindwürmer durch Koblenz und durch Mainz (beide am Rosenmontag, 24.2.) schlängeln. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt heißt das Motto 2020: "Humor ist Meenzer Lebensart, mit Herz und Toleranz gepaart!"Närrische Wochen im Südwesten - Ausgewählte Sendungen des SWR Fernsehens14.01.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Johannes Bersch, Frank Golischewski14.01.2020 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars - Dui do on de Sell aus Donzdorf19.01.2020 12:15 Uhr: Großes Narrentreffen VSAN aus Bad Cannstatt (live)19.01.2020 18:45 Uhr: Treffpunkt: Großes Narrentreffen Bad Cannstatt (für BW)21.01.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Andreas Schmitt, Gaby Elsener21.01.2020 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars - De Härtschd aus Frankenthal25.01.2020 20:15 Uhr: Narrentag Überlingen: Nachtumzug der Rebellenzünfte26.01.2020 14:30 Uhr: Narrentag Überlingen: Großer Umzug der Rebellenzüfte (live)26.01.2020 18:45 Uhr:Treffpunkt: Narrentag in Überlingen (für BW)26.01.2020 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 201928.01.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Hans Peter Betz, Jürgen Wiesmann28.01.2020 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars - Karle Maurer aus Konstanz31.01.2020 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet - Höhepunkte aus 25 Jahren04.02.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Florian Sitte, Andy Ost04.02.2020 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars - Bronnweiler Weiber aus Donzdorf07.02.2020 20:15 Uhr: Alleh hopp! Das Beste der Faasenacht an der Saar 201909.02.2020 20:15 Uhr: Schwaben weißblau - Hurra und Helau11.02.2020 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil14.02.2020 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 201615.02.2020 18:15 Uhr: Unsern Präsident heißt Schmitt - Das Schwergewicht im Narrenschiff (Wh. vom 19.02.2017)16.02.2020 18:45 Uhr: Bekannt im Land: Das Narrendorf - Waldalgesheim im Fastnachtsfieber (für RP)16.02.2020 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf (live)17.02.2020 20:15 Uhr: Narrenschau 2020 - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich18.02.2020 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 202019.02.2020 20:15 Uhr: Die Kostümjagd (AT)20.02.2020 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht22.02.2020 18:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz - Der närrische Abend im Schloss (für RP)22.02.2020 20:15 Uhr: Alleh hopp - Mr sin nit so - Prunksitzung aus Saarbrücken23.02.2020 15:30 Uhr: Fasnachtszug Ludwigshafen-Mannheim23.02.2020 18:45 Uhr: Treffpunkt: Fastnacht in Munderkingen (für BW)23.02.2020 18:45 Uhr: Bekannt im Land: Rollende Satire - Der Wagenbauer von Mainz (für RP)23.02.2020 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal (live)24.02.2020 10:30 Uhr: Der Rosenmontag live aus Mainz - Helau! De Zug kimmt24.02.2020 12:15 Uhr: Rosenmontagszug Mainz im SWR Fernsehen und im Ersten (live)24.02.2020 16:15 Uhr: Alles geck am Deutschen Eck - Rosenmontagszug Koblenz25.02.2020 14:00 Uhr: Großer Umzug aus Villingen (live)25.02.2020 18:15 Uhr: Fastnacht in Fridingen (für BW)25.02.2020 18:15 Uhr: SWR4 Radiofastnacht in Mainz - Reportage zum 25. Jubiläum (AT) (für RP) / Livestream auf SWR4.de am 09.02.202025.02.2020 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 202001.03.2020 20:15 Uhr: Das Jüngste Ger(i)ücht (für BW) Details zum Programm des SWR Fernsehens rund um die fünfte Jahreszeit auch auf www.SWR.de/fastnacht.Fotos auf ARD-foto.deWeitere Informationen finden Sie unter http://swr.li/naerrische-wochen.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4468596