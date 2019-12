Berlin (ots) - Ilham Tohti erhält den Sacharow-Preis 2019Der uigurische Menschenrechtsverfechter und Wirtschaftsprofessor Ilham Tohti wird am Mittwoch um 12:00 Uhr mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019 ausgezeichnet. http://ots.de/m3zHdiParlament wählt nächsten Europäischen BürgerbeauftragtenDas Parlament wird den Europäischen Bürgerbeauftragten am Dienstag in geheimer Abstimmung für eine fünfjährige Amtszeit wählen. Fünf Kandidaten bewerben sich um den Posten. http://ots.de/Ox21gEParlament diskutiert die Ergebnisse des EU-GipfelsAm Mittwochvormittag besprechen die Abgeordneten die Ergebnisse des Europäischen Rats vom 12. und 13. Dezember mit Ratsvorsitzendem Charles Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen. http://ots.de/KRkMubVertrag von Lissabon und Charter der Grundrechte: 10 Jahre EU ReformenMittwochmorgen werden die Abgeordneten Bilanz der vom Lissabon Vertrag ausgegangenen Demokratie-Reform der EU mit mehr Rechten für Parlament und Bürger ziehen. http://ots.de/avFgowRechtsstaatlichkeit in Malta und der Mord an der Journalistin Daphne Caruana GaliziaDie Ermittlungen im Fall Daphne Caruana Galizia und die politische Krise in Malta stehen am Dienstag im Zentrum der Debatte. http://ots.de/RyoCxURettung der BienenDas Parlament könnte weitere Einschränkungen von Pestiziden in der Landwirtschaft und mehr Mittel für Forschung und Bestandserhebungen von bestäubenden Insekten fordern. https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2019-12-16/5/rettung-der-bienenParlament nimmt Stellung zu so genannten "LGBTI-freien Zonen" in PolenÖffentliche Diskriminierung und Hetze gegen LGBTI-Personen in manchen EU-Ländern ist Gegenstand einer Entschließung, die am Mittwoch zur Abstimmung kommt. http://ots.de/i1hHzJTierschutz: Transportbedingungen verbessernNach dem Untergang eines mit Schafherden beladenen Schiffs vor der Küste Rumäniens fordern Abgeordnete auch strengere Regeln für Tiertransporte in Drittländer. http://ots.de/RB2bvtMaßnahmen gegen Unterschlagung der Mehrwertsteuer im Internet-HandelDie Abgeordneten werden einer Reihe von Maßnahmen zustimmen, um Mitgliedstaaten die Eintreibung von jährlich rund 137 Millionen Euro Mehrwertsteuer im Online-Handel yu erleichtern. http://ots.de/m2CDvSDigitalsteuer: Abgeordnete machen Druck auf die KommissionAngesichts internationaler Verhandlungen wollen die Abgeordneten detailliert Auskunft von der Kommission, welche Wege der Besteuerung digitaler Unternehmen sie vorschlagen wird. http://ots.de/3jBoNLWeitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/rLScraWeitere InformationenTagesordnung https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlÜbertragungen der Plenartagung auf EP LIve https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungen https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP Multimedia Centrehttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshubhttp://www.epnewshub.eu/Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/4468591