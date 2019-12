Insbesondere die schwache Entwicklung in der exportorientierten heimischen Industrie dürfte die Wachstumsdynamik 2020 begrenzen. Aber auch das bisher unterstützend wirkende Lohnwachstum wird sich nach Einschätzung der Notenbank im kommenden Jahr etwas verlangsamen. In den Jahren 2018 und 2019 - als es bereits erste Schwächeanzeichen in der Industrie gab und sich das internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...