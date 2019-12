Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenland hat einen IWF-Kredit von 2,7 Mrd. Euro vorzeitig zurückgezahlt und möchte im kommenden Jahr gern weitere 2 Mrd. Schulden gegenüber dem IWF tilgen, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report". "Griechenland ist zurück auf der Finanz-Weltkarte", habe angesichts dessen der neue griechische Premier am Rande seines Treffens mit dem chinesischen Präsidenten in Shanghai verkündet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...