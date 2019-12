Bei der börsennotierten Wiener Privatbank wird Juraj Dvorak zum Jahreswechsel vom Aufsichtsrat in den Vorstand wechseln, der auf drei Mitglieder aufgestockt wird. Dvorak werde sich vor allem um das Wachstum in der Slowakei und in Tschechien kümmern, sagte Vorstand Eduard Berger am Freitag zur APA.Dem Vorstand wird künftig neben Berger und Dvorak auch Christoph Raninger angehören. Raninger ist bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...