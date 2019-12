flatex AG: flatex AG unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb der Anteile an der DeGiro B.V. und erwirbt am Tag des Vertragsschlusses bereits ca. 9,4 % an der DeGiro B.V. DGAP-Ad-hoc: flatex AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung flatex AG: flatex AG unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb der Anteile an der DeGiro B.V. und erwirbt am Tag des Vertragsschlusses bereits ca. 9,4 % an der DeGiro B.V. 13.12.2019 / 17:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Frankfurt am Main, 13. Dezember 2019 flatex AG unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb der Anteile an der DeGiro B.V. und erwirbt am Tag des Vertragsschlusses bereits ca. 9,4% an der DeGiro B.V. Der Vorstand der flatex AG hat heute einen Kaufvertrag abgeschlossen, bei dessen planmäßiger Umsetzung die flatex AG 100% der Anteile an der DeGiro B.V. erwerben wird. Der im Kaufvertrag vereinbarte Gesamtkaufpreis für 100% der Anteile an der DeGiro B.V. beträgt auf einer cash und debt free Basis insgesamt EUR 250 Mio. und beinhaltet eine Zahlung in Form der Gewährung von Aktien an der flatex AG sowie einer Zahlung in Bar. Für die zu gewährenden Aktien führt die flatex AG eine bei dinglichem Vollzug stattfindende Sachkapitalerhöhung über bis zu 7,5 Millionen Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts für Aktionäre durch. Den Verkäufern werden diese Aktien zu einem Kurs von EUR 25,33 je Aktie gezahlt. Die Barkomponente des Gesamtkaufpreises wird in Höhe des verbleibenden Restbetrags, voraussichtlich ca. EUR 60 Mio. gezahlt. Bereits am heutigen Tage wird die flatex AG vorab gegen Zahlung eines Barkaufpreises von rund EUR 23,6 Mio. aus eigenen Mitteln Anteile iHv. ca. 9,4% an der DeGiro B.V. kaufen und erwerben. Der dingliche Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen aufsichtsrechtlichen Behörden und wird in Q2 2020 erwartet. Kontakt: Dr. Roman Gaitzsch Tel. +49 (0) 69 450001 0 Deputy Head of Legal ir@flatex.com flatex AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten', ,wollen', ,antizipieren', ,beabsichtigen', ,planen', ,glauben', ,anstreben', ,einschätzen', ,werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der flatex AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die flatex AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 13.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: flatex AG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatex.com Internet: www.flatex.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 935963 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 935963 13.12.2019 CET/CEST ISIN DE000FTG1111 AXC0306 2019-12-13/17:06