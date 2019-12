In unserem Beitrag vom 21.11.2019 sind wir auf die Ausgangslage für die weitere Entwicklung des russischen Rubels eingegangen und hatten auf dessen Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen verwiesen.Nachdem die Ungewissheit im Handelskonflikt zwischen den USA und China noch nicht vorbei ist, aber sich die Notenbanken weltweit wieder auf die Seite der lockeren Geldpolitik geschlagen haben, haben sich auch die Rahmendaten für den russischen Rubel verändert.Die Vereinbarung auf dem OPEC-Gipfel in der vergangenen Woche hat zunächst den Ölpreis weiter stabilisiert. Und ein Blick auf weitere Exportrohstoffe Russlands zeigt, dass deren Preise in den vergangenen Wochen zumindest Ansätze einer Stabilisierung, wenn nicht sogar steigende Notieren aufweisen. Hierzu gehören neben Öl und Gas auch Palladium und weitere Nichteisenmetalle.

