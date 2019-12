Mainz (ots) -Woche 51/19Sonntag, 15.12.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.55 Hochbetrieb auf dem AutohofZweite Heimat für TruckerDeutschland 20156.40 Vollgas brutalWas tun gegen Rüpel und Raser?Deutschland 20167.25 Panzer, Schrott und harte KerleDeutschland 20157.55 Die TruckerSchwere Last auf Achse8.35 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck auf dem BalkanDeutschland 20199.20 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck in SpanienDeutschland 201910.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute XpressNeue Programmanmeldung10.05 Ermittler!25 Jahre UngewissheitDeutschland 2019Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde entfällt10.35 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in WashingtonUSA 201711.18 heute Xpress11.20 Geheimnisse der GeschichteWer ermordete das Lindbergh-Baby?12.05 Dem Verbrechen auf der SpurDie Visitenkarte des TätersGroßbritannien 201112.53 heute Xpress12.55 Dem Verbrechen auf der SpurDas Geheimnis der AscheGroßbritannien 201113.35 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 201114.18 heute Xpress14.20 Dem Verbrechen auf der SpurEin tödlicher CocktailGroßbritannien 201115.05 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 201115.53 heute Xpress15.55 Dem Verbrechen auf der SpurDas Profil des TätersGroßbritannien 201116.35 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 201117.23 heute Xpress17.25 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in WashingtonUSA 201718.05 Geheimnisse der GeschichteWer ermordete das Lindbergh-Baby?18.50 Der satirische Jahresrückblick 201919.20 heute-show - Der Jahresrückblick(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468802