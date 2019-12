Frankfurt (ots) - Nun kommt es darauf an, wie sehr die EU-Staaten diesen Plan verfolgen, wie ernst sie die Klimaziele und den Umweltschutz nehmen. Engagieren sich alle wie versprochen, wird womöglich auch Polen mit den anderen 26 EU-Staaten das ambitionierte Ziel rechtzeitig und nicht verspätet erreichen. Halten die 27 Mitglieder an dem Plan fest, könnte die EU daran wachsen. Schließlich sollen durch die ökologische Modernisierung Europas Arbeitsplätze entstehen. Sind sie damit erfolgreich, könnte das Vertrauen zwischen den EU-Staaten wachsen. Sie könnten auch andere Probleme lösen wie etwa die anstehende Frage, welches Verhältnis die EU zu Großbritannien nach dem Brexit entwickeln oder wie sich die EU in Zeiten Trumps zur USA verhalten soll. Gelingt all dies nicht, dann scheitert die Vereinbarung wie viele vor ihr.



