Han de Jong, Chefökonom bei ABN AMRO, weist darauf hin, dass die USA und China angeblich eine so genannte "Phase 1"-Vereinbarung abgeschlossen haben. Wichtigste Zitate "Die Vereinbarung muss noch schriftlich festgehalten werden, wir sind also noch nicht am Ziel, aber trotzdem. Im Rahmen des Abkommens wird China seine Käufe von Agrarprodukten deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...