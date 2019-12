Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta020/13.12.2019/17:45) - Nach Vorliegen aller Voraussetzungen für den Verkauf der 51%-Anteile an Unternehmen der Pharmalys-Gruppe an die Pharmalys Invest Holding erfolgte heute das Closing. Damit schliesst die HOCHDORF-Gruppe einen wichtigen Schritt in Richtung finanzielle Gesundung ab und erhöht ihre strategische Flexibilität.



(Ende)



Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com



ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1576255500330



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 13, 2019 11:45 ET (16:45 GMT)