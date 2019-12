Adobe Systems (US00724F1012) hat es wieder einmal allen gezeigt. Die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen lassen keinen Zweifel daran, dass das Unternehmen zum Besten gehört, was der US-amerikanische Kurszettel zu bieten hat. Und so zieht das Unternehmen die Bescherung für seine Aktionäre etwas vor, die sich bisher über einen Tagesgewinn von knapp 5 % freuen können.Adobe Systems hat sich auf die Entwicklung von Software zur kreativen Gestaltung, zur Erstellung von Internetseiten und zur visuellen Verbreitung der Inhalte spezialisiert. Der Umsatz wird zu 69 % in der Produktfamilie Software für digitale Medien (Digital Media) generiert. Hier geht es vor allem um Softwareprodukte zur kreativen Gestaltung, Illustration, Visualisierung, Konversion und Verteilung von digitalen Inhalten. Ein weiterer Geschäftsbereich ist die Software für den Online-Vertrieb und die Verwaltung von Geschäftsprozessen (Digital Experience), der 29 % des Umsatzes ausmacht. Hierunter fällt die Software zum Web-Publishing, der Datensicherung, zur Planung von Unternehmensressourcen, der Dokumentenverwaltung und zur Automatisierung von Anwendungen. 2 % entfallen schließlich auf Software zum Drucken in hoher Auflösung, für Online-Schulungen etc. Geografisch wurden im Geschäftsjahr 2019 rund 58 % des Umsatzes in Amerika erzielt, 27 % in der EMEA-Region und 15 % in Asien.

