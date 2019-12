Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006), hat seinen Händler DPS Power Group erworben und stärkt damit sein Vertriebs- und Servicenetz in Belgien und den Niederlanden. Durch die Übernahme des langjährigen Partners mit Sitz in Dordrecht und Antwerpen baut DEUTZ sein Wachstum im profitablen Servicegeschäft weiter aus und erhöht die Nähe zu seinen Kunden in Westeuropa. Die Gesellschaft soll künftig in Belgien unter DEUTZ Belgium und in den Niederlanden unter DEUTZ Netherlands firmieren. "Mit dieser Akquisition investieren wir in den weiteren Ausbau unseres Servicegeschäfts und sind auf dem bestem Wege, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...