13.12.2019 - Der Aufsichtsrat der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300) mit Sitz in Neu-Isenburg hat in seiner heutigen Sitzung eine weitere Veränderung im Vorstand der euromicron AG beschlossen. Die seit April 2015 amtierende Sprecherin des Vorstands Frau Bettina Meyer, die im Rahmen der Geschäftsverteilung auch die Aufgaben des Chief Financial Officer (CFO) wahrgenommen hat, wurde mit sofortiger Wirkung zum 13. Dezember 2019 als Mitglied des Vorstands der euromicron AG abberufen. Die Geschäftsführung der euromicron AG wird bis zum Eintritt der beiden am 13. November 2019 durch den Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...