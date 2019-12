IRW-PRESS: Mota Ventures Corp.: Mota Ventures schließt mit Sativida, einem führenden europäischen zertifizierten Bio- und Öko-CBD-Unternehmen, eine Absichtserklärung ab

VANCOUVER, BC, KANADA (13. Dezember 2019). Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit VIDA BCN LABS SL (Spain) und Sativida OU (Estonia) (zusammen Sativida) eine Absichtserklärung datiert mit 13. Dezember 2019 unterzeichnet hat, welcher zufolge das Unternehmen eine mögliche Übernahme des Geschäfts von Sativida prüfen wird. Sativida ist ein Produzent und Online-Händler von Cannabidiol (CBD) und Markenprodukten auf CBD-Basis in verschiedenen europäischen Nationen, darunter Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Seit der Gründung im Jahr 2016 hat Sativida seine Umsätze von Monat zu Monat im Schnitt um jeweils 20 % ausgebaut und erwartet auch 2020 einen weiteren bedeutenden Zuwachs. Mota Ventures wird Sativida voraussichtlich Kontakte zu Vertriebshändlern und Partnern in ganz Europa und Nordamerika verschaffen können, um eine schnelle Expansion der Sativida-Marke zu ermöglichen. Außerdem wird das Unternehmen Sativida logistische und finanzielle Unterstützung bieten.

Sativida entwickelt und vertreibt derzeit eine große Auswahl an Bio-Ölen und -Kosmetika auf CBD-Basis in Europa und ist darum bemüht, sein Vertriebsnetzwerk international auszubauen, unter anderem auch auf die Vereinigten Staaten. Sativida hat sich in Spanien und Mexiko zum meist gesuchten Online-Vertriebshändler im Internet entwickelt und möchte seine Expansion in andere Länder in Europa und Lateinamerika fortsetzen.

Sativida wurde in Europa dank seiner hochwertigen Formulierungen mehrfach für seine Produktqualität ausgezeichnet. Sativida, dessen Produkte für ihren geringen Schwermetallgehalt und ihre präzisen CBD-Konzentrationen bekannt sind, gehört zu den angesehensten CBD-Marken auf dem europäischen Markt. Sein einzigartiger Ansatz bei der Aufklärung seiner Kunden hat es Sativida ermöglicht, seine Marketingstrategie in mehreren Ländern umzusetzen.

Joel Shacker, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Mit der Aufnahme von Sativida in das Portfolio des Unternehmens steigern wir den Unternehmenswert weiter, indem wir Unternehmen mit bestehenden Umsätzen an Bord bringen. Die Synergien, die zwischen Ihuana SAS und Sativida geschaffen werden, werden den Weg für Umsatzsteigerungen und nachhaltiges Wachstum ebnen. Darüber hinaus könnte Mota sich mit dieser Übernahme zu einem vertikal integrierten Unternehmen mit internationaler Reichweite entwickeln. Wir gehen davon aus, dass diese Übernahme den Grundstein für unseren Einstieg in den europäischen CBD-Markt legen wird.

Noah Laith, CEO von Sativida, meint: Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit Mota zusammenzuarbeiten. Eine Übernahme bietet uns Zugang zu Teams mit Erfahrung in der Cannabis- und der Finanzbranche, womit wir unser Wachstum weiter steigern werden können. Mit dieser Übernahme erlangen wir Zugang zu Finanzmitteln und Ressourcen, die erforderlich sind, um unser Ziel zu erreichen, ein führendes Unternehmen in der Produktion und dem Vertrieb von CBD auf internationalen Märkten zu werden.

Die endgültigen Bedingungen und die endgültige Struktur einer Transaktion zwischen dem Unternehmen und Sativida wurden noch nicht festgelegt. Der Abschluss einer Transaktion mit Sativida steht unter dem Vorbehalt der Aushandlung der endgültigen Unterlagen, der Durchführung einer üblichen Due-Diligence-Prüfung und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Das Unternehmen wird zusätzliche Informationen über eine Transaktion mit Sativida bereitstellen, sobald diese verfügbar sind.

Über Mota Ventures Corp.

Mota Ventures ist bestrebt, ein großer, vertikal integrierter, kostengünstiger globaler Hersteller und Exporteur von CBD-Produkten von höchster Qualität zu werden. Der 2,5 Hektar große Standort in Kolumbien bietet optimale Anbaubedingungen während des gesamten Jahres sowie Zugang zur gesamten erforderlichen Infrastruktur. Der Standort befindet sich etwa zwei Stunden außerhalb von Bogota, 20 Minuten von der Freihandelszone und 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt. Phase 1 wird ein modernes, 60.000 Quadratfuß großes Gewächshaus, das die erforderliche Kapazität aufweist, um mehr als 14.000.000 Gramm pro Jahr zu produzieren, sowie den Ausbau der Extraktionsanlagen des Unternehmens umfassen. Das Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk auf die CBD-Extraktion zur Herstellung von reinem, rohem CBD richten, um wertschöpfende CBD-Produkte herzustellen und eine eigene Marke für den internationalen Vertrieb zu schaffen.

Über Sativida

Sativida ist ein Produzent und Online-Händler von Cannabidiol (CBD) und Markenprodukten auf CBD-Basis in verschiedenen europäischen Nationen wie Spanien und Großbritannien. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat Sativida seine Umsätze von Monat zu Monat im Schnitt um jeweils 20 % ausgebaut und erwartet auch 2020 einen weiteren bedeutenden Zuwachs. Sativida entwickelt und vertreibt derzeit eine große Auswahl an Bio-Ölen und -Kosmetika auf CBD-Basis in Europa und baut sein Vertriebsnetzwerk international auf internationaler Ebene aus. Weitere

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

MOTA VENTURES CORP.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über Chief Executive Officer Joel Shacker unter der Rufnummer +1.236.521.2177 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder auch auf der Website unter www.motaventuresco.com.

Diese Pressemeldung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bzw. geltender kanadischer Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung machen die Wörter rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten, anzielen, planen, prognostizieren, können, Plan und vergleichbare Begriffe oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kenntlich. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die erwarteten Geschäftsaktivitäten des Unternehmens und die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter sowie auf andere Faktoren und Informationen beziehen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen zwar für angemessen hält, aber naturgemäß bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und gesellschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Risiken können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder können. Diese Faktoren beinhalten die Ergebnisse einer Due-Diligence-Prüfung der Geschäfts- und Betriebstätigkeiten von Sativida und die Festlegung der endgültigen Struktur für eine Transaktion. Das Unternehmen hat keine Absicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. anderen Ereignissen Rechnung zu tragen, die solche Aussagen oder Informationen betreffen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49614

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49614&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA61972 E1051

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA61972E1051

AXC0357 2019-12-13/23:50