Seit 1965, dem Jahr, in dem McDonald's (WKN:856958) seinen Börsengang hatte, hat die Aktie einen Kurszuwachs von beachtlichen 2.700 % erzielt. Die Aktionäre, die das Glück hatten, frühzeitig in dieses fantastische Unternehmen einzusteigen, wurden für ihre Voraussicht und ihre langfristige Haltedauer entsprechend belohnt: Selbst eine relativ kleine Investition in den Fast-Food-Riesen hätte dazu gereicht, fünf Jahrzehnte später einen komfortablen Ruhestand zu finanzieren. Aber wie viel wäre eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...