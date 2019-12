In der 50. Kalenderwoche des Jahres 2019 (09.12. bis 13.12.2019) treten noch einmal zwei neue Anleihen-Emittenten in den Vorschein. So hat die ERWE Immobilien AG ihre erste Unternehmensanleihe bei nationalen und internationalen Investoren mit einem Volumen von 12,5 Mio. Euro platziert. Die Debüt-Anleihe 2019/23 des Immobilienunternehmens ist mit 7,50 Prozent p.a. verzinst und läuft vier Jahre. Die Anleihe soll in den nächsten Wochen auf bis zu 20 Mio. Euro aufgestockt werden. Zudem wird auch die AGRARIUS AG erstmals eine Unternehmensanleihe emittieren. Wie das Agrar-Unternehmen, das vornehmlich in Rumänien tätig ist, bekannt gab, soll die Anleihe ein Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro haben und jährlich mit 5,00% p.a. verzinst werden. Die Mindestzeichnungssumme der Anleihe beläuft sich auf 100.000 Euro und richtet sich daher an qualifizierte Anleger. Die Laufzeit des Minibonds beträgt sechs Jahre, vom 01.03.2020 bis 01.03.2026.

Die Analysten der URA Research haben in dieser Woche anhand der jüngsten Finanzkennzahlen ihre Anleihen-Bewertungen aktualisiert. Die Anleihe 2017/22 der ETERNA Mode Holding GmbH wurde dabei von 1 auf 2 "URA-Haken" verbessert. Die Anleihen der Joh. Friedrich Behrens AG und der paragon GmbH & Co. KGaA hingegen auf einen "URA-Haken" herabgestuft. Bei 16 Unternehmensanleihen blieb die Beurteilung unverändert, zudem wurden zwei neue Anleihen (Schlote und Underberg) neu ins Monitoring aufgenommen. Die URA-Analysten begrüßen in ihrem Fazit freiwillige Transparenzverpflichtungen in den Anleihebedingungen durch Emittenten im "reinen" Freiverkehr.

Die Deutsche Rohstoff AG macht unterdessen von ihrem Recht Gebrauch, die ausstehenden Stücke ihrer 5,625%-Anleihe 2016/21 (ISIN DE000A2AA055) in Höhe von 50% des Nennbetrags zu kündigen und zurückzuzahlen. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden zum 16. Januar 2020 gekündigt und zu 102% des zurückzuzahlenden Nennbetrags, d.h. zu 510,00 Euro je Schuldverschreibung zurückbezahlt. Nach der Rückzahlung wird sich das ausstehende Volumen der Anleihe noch auf 16,7 Mio. Euro belaufen. Die Ekosem-Agrar AG setzt ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2019 fort. Die Umsatzerlöse legten um 67% auf rund 268 Mio. Euro zu. Wesentlicher Treiber des Anstiegs bleibt die Rohmilchproduktion. Von Januar bis September 2019 wurden insgesamt rund 550.000 t Rohmilch gemolken. ...

