Die Carl Zeiss Meditec-Aktie (WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704) wurde zuletzt durch ein starkes Geschäftsergebnis und eine positive Analysten-Einschätzung befeuert.

So legte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 (per 30. September) gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro zu, und beim Gewinn stand sogar ein Plus von 28 Prozent zu Buche (161 Mio. Euro).

