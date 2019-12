Zunehmende Cyber-Risiken als Gefahr und Anlagechance

Es geht um sehr viel Geld

Viele Menschen sind heutzutage ohne ihr Smartphone, Tablet oder PC aufgeschmissen. Der Grad der Digitalisierung unseres Alltags nimmt zu. Dieser Trend ist nicht aufzuhalten. Die zunehmende Datenflut ruft Hacker auf den Plan. Unternehmen, Behörden, aber auch Privatpersonen werden schon heute Opfer von Cyber-Attacken. Von den meisten Fällen erfährt die Öffentlichkeit gar nicht, weil zum Beispiel betroffene Firmen aus Angst vor einem Verlust wichtiger Daten Lösegeld an die Cyber-Erpresser zahlen. Erfahren würden die Menschen in Zukunft von möglicherweise sehr spektakulären Fällen, in denen sich Hacker selbstfahrender Autos bemächtigen könnten. Schon heute richten Hacker einen enormen Schaden an. Einige, weil sie mithilfe krimineller Energie an sehr viel Geld herankommen wollen, andere manchmal einfach nur weil ihnen langweilig ist und sie auf diese Weise ihre Fertigkeiten am PC demonstrieren möchten. Heutzutage ist die Ransomware besonders beliebt.

Diese Art von Schadsoftware verschlüsselt wichtige Dateien oder Ordner auf dem Computer. Die Betroffenen werden aufgefordert, Lösegeld zu überweisen, um die Dateien entschlüsseln zu lassen. In jüngster Vergangenheit erlangte die Erpressersoftware WannaCry große Bekanntheit. Solche Angriffe dürften einen deutlichen Anstieg erfahren. Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und die Industrie 4.0 sind nicht mehr aufzuhalten. Das mobile Internet der 5. Generation (5G) dürfte diesen Prozess beschleunigen. Trotz Vorsichtsmaßnahmen wie der ständigen Aktualisierung installierter Software und der Nutzung von Antivirensoftware oder der Nutzung von Backups lassen sich viele Cyber-Attacken nicht verhindern. Vor allem bei Angriffen auf Unternehmen haben die Hacker massiv aufgerüstet. Schließlich geht es um enorme Summen. Entsprechend boomen auch die Branchen, die sich mit der Prävention oder dem Aufräumen nach erfolgreichen Cyber-Attacken beschäftigen.

