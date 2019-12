Um ihre Klimabilanz zu verbessern, kaufen immer mehr Unternehmen ihren Ökostrom direkt von Windparkbetreibern - und schwingen sich so zum Retter der Erneuerbaren-Flaute auf. Sogar die Kirche mischt mit.

Steffen Schwagerus war bereits darauf eingestellt, seine Windräder abzuschalten. Seit 2001 drehen sich 13 Rotoren im Bürgerwindpark Bassum, nach 20 Jahren endet die staatliche Förderung. Schwagerus ist Chef des Parks. Ohne Subventionen lohne sich der Betrieb nicht mehr, sagt er, die Kosten seien höher als die Erlöse. Die Anlage laufe einwandfrei, trotzdem müsse er sie im kommenden Jahr abschalten. Doch dann tauchte plötzlich ein unerwarteter Retter auf: Mercedes-Benz. Der Autobauer vereinbarte mit Schwagerus und fünf weiteren Windparkbetreibern in Niedersachsen einen Deal, den es so in Deutschland noch nicht gegeben hat: Der Autokonzern kauft ab 2022 grünen Strom aus den Windparks - zu einem festen Preis und fünf Jahre lang. "Der Vertrag ermöglicht den Weiterbetrieb", freut sich Schwagerus.

Der Mercedes-Benz-Konzern Daimler verfolgt mit seinem Engagement Interessen: Hiesige Fabriken sollen künftig klimaneutral produzieren, der Windstrom aus Bassum soll auch das Werk in Bremen mit Ökoenergie versorgen. Dort baut Mercedes sein neues E-Modell EQS, ein neuer Hoffnungsträger des Konzerns. Der EQS soll emissionsfrei hergestellt werden und auf CO2-Einsparziele einzahlen.

Außerdem sichert sich Daimler mit seinem Investment gegen Preisschwankungen an der Strombörse ab. Und läutet ...

