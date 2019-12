Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05,am Dienstag, 17.12.2019, um 18.30 Uhr, alle Medienvertreter am Montag, 16.12.2019, um 13.00 Uhr zur Pressekonferenz ein.

Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann und Chef-Trainer Florian Kohfeldt stehen für Fragen der Journalisten zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet im Pressekonferenzraum in der Ostkurve des wohninvest WESERSTADION statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben der Fan-Welt in der Ostkurve.



Pressekontakt:



SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info@werder.de

Telefon: 0421/434590



Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52353/4468960