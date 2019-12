Ab dem 1. Januar soll die Kassenbonpflicht gelten. Händler müssten für jede Transaktion einen Beleg ausgeben. Peter Altmaier will die Einführung der Pflicht nun offenbar verhindern - und wendet sich an Olaf Scholz.

Gut zwei Wochen vor der Einführung der Bonpflicht für Händler dringt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier darauf, die Vorgabe wieder aus dem Gesetz zu streichen. Die Pflicht, bei jeder Transaktion in Geschäften oder Cafés einen Beleg auszugeben, werde "zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie führen", schrieb der CDU-Politiker an Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Zudem werde die Umwelt stark belastet, da die häufig auf Thermopapier gedruckten Bons zu Milliarden "direkt im Müll ...

